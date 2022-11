Frana a Casamicciola | ancora 20 persone isolate senza acqua e luce

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quattro o cinque i nuclei familiari che, a 36 ore dalla alluvione di, non sono statimessi in sicurezza nonostante il lavoro dei soccorritori. Si tratta di circa 20tra adulti e bambini, tutti localizzati in abitazioni di via Pera di Basso chenon dispongono dicorrente ed elettricità. I soccorritori stanno facendo arrivare un’autobotte per provare a fornire loroma è possibile che questedebbano restareuna notte nelle loro abitazioni. “Ora dobbiamo solo avere la forza di ricominciare. Confido nell’aiuto delle mie amiche. Le istituzioni devono fare il loro lavoro”. Francesca, 33 anni, che lavora con i bimbi autistici, è tra i 96 sfollati che sono stati ...