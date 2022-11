Da Twitter – Neymar mostra la sua caviglia infortunata su Instagram #Qatar2022 …

Alfredo Pedullà

...troppo veloce e rende problematico il controllo da parte di campioni del calibro di Messi e. ... Su, il blogger Gianluca Torre scrive: "Non cambia direzione. Va a velocità supersonica, ...Un motivo in più per pronosticaree Vinicius in cima al mondo. 2'posto La Spagna gioca a ... Foto: FIFA account ufficialeIl ct sull'infortunio della stella verdeoro: "Tornerà ma non so ancora quando. Basta con tutti questi falli su di lui e sui talenti: ...L'infortunio di Neymar contro la Serbia tiene in apprensione tutto il Brasile e dopo le notizie che lo vogliono lontano dai campi almeno per tutte le partite del girone, ci ha pensato lo ...