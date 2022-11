Ballando con le Stelle | Guillermo Mariotto choc contro con Selvaggia Lucarelli | “Scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Volano coltelli acon le. La semifinale del 26 novembre ha visto un duro stra, da lui definita una “”. Motivo della discussione è stata l’esibizione di Iva Zanicchi, anche se in realtà la giurata ha espresso un parere più ampio sulla cantante, al di là della performance in pista. L’”aquila di Ligonchio” si è esibita in un cha cha cha non senza alcune difficoltà visto che, come ha detto lei stessa, “ho un’anca che mi è uscita ieri” e l’effetto dei medicinali presi l’avrebbe stordita: “Non capisco più niente, non so dove sono, non so niente, ma va bene lo stesso”. IL COMMENTO DISU IVA ZANICCHI – ...