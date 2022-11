Ascolti tv | Ballando con le stelle vince con numeri eccezionali | tutti i dati

(Di domenica 27 novembre 2022) Un sabato televisivo diverso dai soliti quello di ieri, 26 novembre 2022. I palinsesti di Rai1, modificati per via della partita dei Mondiali di calcio tra Argentina e Messico, hanno indotto l'inizio dicon ledopo le...

Redazione Sorrisi Rai1 "con le Stelle ": 3.504.000 spettatori (share 34%). Canale 5 "Come un gatto in Tangenziale ": 2.122.000 spettatori (share 12,5%). Italia 1 " Kung Fu Panda ": 910.000 spettatori (share 5,1%). ...con le stelle, ieri sera l'ottava puntata: ecco i dati auditel registrati da Milly Carlucci Di seguito, glicheha registrato ieri, con una puntata che ha visto esibirsi con ...Rai 1 nel sabato sera televisivo ha inanellato un successo dietro l'altro. Si ferma al 12,5% "Come in gatto in tangenziale" su Canale 5.Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 26 novembre 2022 ...