VIDEO – Napoli non dimentica Maradona | tributo in tutte le zone della città

(Di sabato 26 novembre 2022) È stata davvero una giornata intensa quella vissuta ieri dai napoletani, diverse tappe inper onorare la memoria di Diego Armando, un’intera giornata dedicata aSin dalle prime ore di questa lunga giornata molte persone sono scese in strada per rendere omaggio al Pibe de Oro, tantissimi gli argentini presenti inche con il loro calore hanno invaso le strade e i vicolipartenopea. Intorno all’ora di pranzo, presso i quartieri spagnoli, il primo appuntamento di giornata: presenti Ferlaino eJr, entrambi, in modi differenti, hanno onorato la memoria di Diego. In seguito, Edo De Laurentiis, vicepresidente del, ha portato un mazzo di fiori all’interno del terreno ...

... intitolato "Il punto sul digitale ", le nostre formatrici, Laura De Biaggi e Claudia De, ... Il terzo appuntamento "in classe: un prezioso alleato per la tua didattica ", in programma per ......(diffusa via social) e un logo pubblicitario che è diventato parte integrante di unamotion (... un progetto pilota che prevede - a Torino, Milano e- la consegna di un device a 45 donne, ...(LaPresse) Maltempo a Ischia, nel Napoletano: questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...