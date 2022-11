Tom Holland e Zendaya | sempre più vicini | starebbero pensando al proprio futuro insieme

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 novembre 2022) La coppia composta da Tomsembra sia ancora più vicina e starebbe progettando ile Tomsono una delle coppie più amate dalle nuove generazioni e, secondo nuove indiscrezioni, le giovani star sembrano affrontare in modo molto serio la loro relazione. I due protagonisti dei film di Spider-Man sono molto riservati, anche se non hanno nascosto in più occasioni l'amore che li lega. Le fonti di US Weekly sostengono ora che la coppia sia più vicina che mai, e Tomconsiderando illegame come "serio e permanente". Tra le pagine del tabloid si dichiara poi: "Entrambi pensano a sistemarsi e stanno assolutamente ...