Sci alpino | Aleksander Aamodt Kilde trionfa nella discesa di Lake Louise Paris esce quando lottava per il podio

(Di sabato 26 novembre 2022) Prima vittoria della carriera aper. Il norvegese si è impostolibera odierna, centrando il suo quattordicesimo successo in Coppa del Mondo.ha fatto la differenza nell’ultimo tratto della parte centrale e poi nel finale di puro scorrimento. Classifica cortissima con i primi tre delin appena un decimo. L‘austriaco Daniel Hemetsberger ha concluso al secondo posto a soli sei centesimi dae dietro di lui è arrivato un eccezionale Marco Odermatt (+0.10). Per lo svizzero la conferma di essere il dominatore assoluto della Coppa del Mondo, visto che oltre al gigante ormai è diventato super competitivo anche in superG elibera. Quarto ...

Marta Bassino ha parlato al termine del gigante di Killington, prima tappa della Coppa del Mondo di, concluso al secondo posto: ' Sono davvero contenta di aver cominciato la stagione in questo modo , sciando così. Nella prima manche non era facile sciare bene dal punto di vista tecnico in ...Per loinvece sono due gli atleti che si sono distinti la passata stagione, ovvero la Super Baby 2F Valeria Biasella delloClub Castel di Sangro e il Super Baby 2 M Daniel Oddis dello ...VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - KILLINGTON - Marta Bassino sale subito sul podio in gigante, chiudendo seconda nella gara nel Vermont alle spalle di Lara Gut-Behrami e davanti a Sara Hector. L'azzurra ...La stagione della disciplina regina dello sci alpino è ripartita nel segno del suo ultimo re: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, vincitore dell'ultima coppa di specialità, ha vinto la prima discesa ...