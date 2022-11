Messi trascina un’Argentina operaia | Messico battuto e gli ottavi tornano alla portata

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Leoc’è, l’Argentina pure. L’Albiceleste si compatta a riccio dopo l’esordio disastroso contro l’Arabia Saudita e rialza la testa vincendo con una buona partita contro unco davvero inesistente in avanti e che in difesa crolladistanza sul piano dell’attenzione e della solidità. Che invece viene riscoperta e riabbracciata dai ragazzi di Scaloni, perfetti dietro e cinici davanti, dopo un primo tempo in cui emergono ancora delle difficoltà nelle combinazioni tra gli innumerevoli talenti che questa nazionale sfoggia in attacco. Ma l’orgoglio di un intero popolo viene incarnato dai giocatori nella ripresa, a cominciare proprio da Leoche si mette in proprio e pesca il jolly con un tiro imparabile all’angolino, neanche per il totemcano Ochoa. E’ gol, è vantaggio, la paura di ...