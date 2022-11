Il diario di un lettore musicista sul jazz cordiale e arbitrario

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 novembre 2022) Un improvviso per macchina da scrivere di Filippo La Porta, “mite mitragliatrice giocattolo”, sorprendente per chi, dell’autore, conosca solo il côté di critico letterario. “Improvvisazioni” (Saint Louis editore, 124 pp., 18 euro) è un dizionario sul, un lexicon incompleto e divagante, ilricco e agilissimo di un. Comincia con un assolo sulla luna (e in una stanza di Singapore dove La Porta dichiara di aver dormito nella stessa stanza di Joseph Conrad, chissà) e termina con tre conversazioni, un manifesto e una bibliografia che è un autoritratto tra note e pagine: Italo Calvino e Georges Perec (“La cosa”, tanto per gradire), Aaron Copland e Gian Carlo Roncaglia (“Ile il suo mondo”, Bibbia del genere, ma anche ...