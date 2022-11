Frana a Ischia | dispersi una famiglia e una venticinquenne Uomo salvato dal fango

(Di sabato 26 novembre 2022) Il maltempo di forte intensità si è abbattuto su. Questa mattina intorno alle 5 unapartita dalla parte più alta di Via Celario ha raggiunto il lungomare in Piazza De Felice. Siamo in località Casamicciola Terme e al momento risultano disperse quattro persone: unacomposta da marito, moglie e un neonato una 25enne. Unè stato travolto dall’alluvione ma è statodai soccorritori: sul posto i carabinieri die la protezione civile. Due abitazioni sono completamente coperte dale sono stati travolti alcuni veicoli in sosta. Le autorità hanno chiuso il porto cittadino, con diverse navi dirottate. I sindaci diPorto, Forio, Lacco Ameno e Procida hanno disposto la chiusura di tutte le scuole. L'articolo ...

Allerta meteo in Campania, situazione critica a Casamicciola.travolge casa. Auto trascinate fino al mare, due in salvo. Uomo estratto vivo dal ...e allagamenti a Casamicciola Terme . Salvato un uomo trascinato via dal fango . AGGIORNAMENTO - Dispersa una famiglia a. Maltempo in Italia: le previsioni .e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Notte di terrore a Ischia sferzata dal maltempo. Nell'isola del Golfo di Napoli questa mattina intorno alle 5 si è originata una ...