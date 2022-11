Elenoire Ferruzzi spiazza tutti | “Daniele non mi ha rifiutato” ecco cosa è successo davvero al GF Vip

(Di sabato 26 novembre 2022)ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui è stata un vero fiume in piena nel parlare del GF Vip e, nello specifico, della presunta intesa conDal Moro. L’ex gieffina è stata messa sotto attacco da parte di Amedeo Venza e si è trovata a fare delle confessioniinedite. Nello L'articolo proviene da KontroKultura.

... Altra voce fuori dalla casa che si scaglia contro Patrizia Rossetti, che di recente si è scontrata con un altro concorrente del GFVip , è quella di. L'ex gieffina si è confessata ...... L'icona trans delusa dalle ex coinquiline: 'Hanno fatto delle cose che non mi sono piaciute' Intantoospite a Casa Pipol non ha nascosto di essere rimasta delusa dalla cantante e ...Da tempo la figlia di Francesco e Ilary Blasi viene presa di mira per il suo aspetto fisico, secondo alcuni frutto della chirurgia estetica nonostante la giovane età ...Appena ritornata dall'isolamento a causa del Covid-19, Patrizia Rossetti si è trovata a subire le pesanti parole di due gieffine. Ecco cosa è successo.