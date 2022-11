OA Sport

Lavince la medaglia d'oro agli Europei femminili 2022 di. Le danesi hanno avuto la meglio in finale contro la Svizzera con il punteggio di 5 - 4 , in una grande sfida terminata all'...Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Svizzera -, Finale degli Europei 2022 difemminile. L'evento sarà trasmesso in Tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Recast Tv e Discovery+. Curling, la Danimarca vince gli Europei: Dupont e compagne battono la Svizzera all'extra-end La Danimarca vince la medaglia d'oro agli Europei femminili 2022 di curling. Le danesi hanno avuto la meglio in finale contro la Svizzera con il punteggio di 5-4 ...La Svizzera non è riuscita a vincere per l'ottava volta nella sua storia la medaglia d'oro agli Europei femminili di curling, oro che manca ormai ... in rimonta 5-4 all'end supplementare dalla ...