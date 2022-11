Coppa Davis 2022 | Lleyton Hewitt | “Risultato fantastico | non potrei essere più fiero”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo aver superato ai quarti di finale i Paesi Bassi, nella giornata di ieri è arrivata la vittoria anche contro la Croazia in semifinale. l’Australia ha così raggiunto la finale di(con le ultime partite della fase finale in corso di svolgimento a Malaga, in Spagna) ed è in attesa di conoscere l’avversaria, che sarà una tra Italia e Canada. Dopo la sconfitta subita da Thanasi Kokkinakis contro Borna Coric, gli Aussies hanno concretizzato la rimonta prima con Alex de Minaur (che ha brillantemente superato Marin Cilic, 2-0) e poi con il doppio targato Max Purcell e Jordan Thompson (avendo la meglio del duo croato Nikola Mektic e Mate Pavic, 2 set a 1): una dimostrazione di forza non da poco, che ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi australiani e, in primis, al capitano...