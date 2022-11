Benfica | Grimaldo è l’uomo dei record | che crescita per lo spagnolo

(Di sabato 26 novembre 2022) Alejandroè uno degli assenti illustri in questo Mondiale in Qatar. Numeri straordinari per lo. Uno dei calciatori più talentuosi del calcioè il terzino delAlejandro, tra i calciatori più in forma del calcio europeo. Anche per questo la scelta di Luis Enrique di non convocarlo per i Mondiali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Stipendio da top e firma che mette nei guai la Juventus, per Massimiliano Allegri la beffa potrebbe essere addirittura doppia Alla ricerca di esterni difensivi. Merce rara in questo periodo anche se ...Commenta per primo Alejandropuò rappresentare un'ottima opportunità a costo zero in vista del prossimo mercato estivo. Il 27enne laterale del, infatti, secondo quanto riporta A Bola , non ha ancora sciolto i ...Non tramonta, per la Juventus, l'obiettivo di calciomercato Grimaldo: sul calciatore ci sarebbe anche un'altra big italiana ...La situazione di Alejandro Grimaldo è sempre più vicina alla soluzione. Il contratto del terzino sinistro spagnolo scade nell'estate del 2023 e non c'è ancora un ...