Amadeus finalmente ha deciso | “A Sanremo non ci saranno super ospiti italiani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Era l’ora.hadi ‘prendere di petto’ la faccenda dei. A partire dalla direzione artistica di Claudio Baglioni e per poi avere un consolidamento importante proprio con, è tornato ‘l’uso’ dei cosiddetti Big della canzone italiana di partecipare alla gara. Eppure, parallelamente, ecco spuntare il “ospite italiano”. Per fare solo un esempio sulla scorsa edizione, Elisa in gara e Cesare Cremoniniospite, come mai? Ecco che il direttore artisticoha parlato chiaro: “sono i cantanti che io ho in gara. Ho eliminato la parola, non trovo giusto che venga un ...