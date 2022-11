Sabrina Ferilli “matrimonio” a sorpresa | il vestito fa sognare i fan

(Di venerdì 25 novembre 2022)è uno dei personaggi più acclamati del piccolo e grande schermo. L’attrice, dopo una carriera dedita al cinema, negli ultimi anni è spesso stata protagonista e ospite di alcuni tra i più importanti e seguiti show Mediaset. Ma negli scorsi giorni l’attrice è finita sotto i riflettori per essersi trovata nel bel mezzo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Gerry Scotti in lacrime a Tu si Que Vales: 'Faccio ancora fatica a parlarne...'e Gerry Scotti, scatta la passione a Tu si que Vales: 'Richiamo erotico sessuale, ti morderei tutto' ...In studio scatta la passione: Gerry Scotti elo fanno davvero - VideoSabrina Ferilli è uno dei personaggi più acclamati del piccolo e grande schermo. L’attrice, dopo una carriera dedita al cinema, negli ultimi anni è spesso stata protagonista e ospite di alcuni tra i p ...Gerry Scotti è pronto ad accogliere un nuovo nipotino. Il noto e amatissimo presentatore lo ha annunciato nel salotto di Verissimo, trasmissione presentata da Silvia Toffanin. Gerry non ...