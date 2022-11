La Gazzetta dello Sport

Chi parte Giovani, di qualità e già con un discreto bagaglio di esperienza internazionale: insomma, profili da. Prima però di passare all'azione il direttore sportivo del club azzurro ...La Juve sonda il mercato eil futuro non solo in chiave anti -ma anche, e soprattutto, per la prossima stagione per iniziare con il piede giusto. Resta il fatto che i bianconeri ... Il Napoli progetta il colpo a effetto: occhi su Adama Traoré Il sindaco: "Bisogna rafforzare invece gli enti locali e non dimenticare i poveri" Fico: " Sarebbe una follia, la nostra opposizione ...In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato ...