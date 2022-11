Francia | Deschamps avvisa | «Danimarca sottovalutata | ci conoscono bene»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Didier, commissario tecnico della Nazionale francese, ha parlato in vista del match contro laDidierha parlato in conferenza stampa alla vigilia del secondo impegno di Qatar 2022 con la. COME STA LA SQUADRA – «Oltre al gol, contro l’Australia abbiamo sbagliato in quattro situazioni dove dovevamo gestire meglio. Ci sta che sia capitato solo contro l’Australia, ma è successo comunque in quattro occasioni. Ci sono ovviamente delle cose che possiamo migliorare. L’ideale ovviamente è segnare tanto e subire poco. Dobbiamo cercare di avvicinarci alla gara perfetta».– «È una squadrarispetto al suo valore reale. Ci hanno fatto soffrire molto in passato, dobbiamo invertire questo trend. Noi li conosciamo e loro ci ...

