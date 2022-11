FOTO | Austin Theory mostra la sua incredibile trasformazione fisica

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha fatto molto parlare negli ultimi tempi per la cura maniacale del suo fisico, che ha molto potenziato. L’ex membro del The Way ha recentemente postato su Instagram un collage di immagini chela strada percorsa dal 2012.ha fatto molta strada da quando ha debuttato nel wrestling professionistico nel 2016. Il 25enne ha firmato con la WWE nel 2019. Mentre la sua prima esperienza nel roster principale è stata poco brillante, ha avuto un’ascesa fulminea nel suo secondo periodo a RAW, lavorando a stretto contatto con Vince McMahon per un breve periodo di tempo.sarà in azione alle Survivor Series questo fine settimana. Il 25enne affronterà Bobby Lashley e Seth Rollins in un triple-threat match per il titolo degli Stati Uniti.