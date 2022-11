Elenoire Ferruzzi perde le staffe durante un’intervista | va tutto in onda

(Di venerdì 25 novembre 2022)è stata una tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 7. Qualche ora fa è stata intervistata da Casa Pipol in diretta. Qui ha raccontato il percorso nella casa, la sua uscita, il rapporto con gli altri vipponi e non solo. Ad un certo punto però ha perso completamente lelasciando tutti gli spettatori senza parole. Vediamo che cosa è accaduto. GF Vip 7,rilasciain diretta ma prende male un intervento su Luca e Danielel’intervista, laha spiegato che lei piace solo ad una fetta di pubblico che, evidentemente, non rispecchia l’italiano medio. Nella casa è anche uscita una parte che lei stessa non sapeva di avere e che non è stata ben compresa da chi seguiva il ...

...giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa Sara Manfuso - 17 giorni in Casa Gegia - 21 giorni in Casa Cristina Quaranta - 31 giorni in Casa Amaurys Perez - 38 giorni in Casa...Nello specifico pare che siano in lizza per prendere parte a Tale e Quale Show 2023 Pamela Prati ed, tra le protagoniste della settima edizione del GF Vip. In realtà la Prati era ...Nel corso di un'intervista Elenoire Ferruzzi svela dei dei vipponi ancora in gioco l'ha delusa e chi è invece il suo vincitore ...Ospite a Casa Chi, Soleil Sorge ha detto cosa pensa di alcuni concorrenti del GFVip 7: 'Diverse persone non mi sono piaciute' ...