Disney+ accoglie Tales of The Walking Dead | i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 25 novembre 2022) Theè giunta alla conclusione. Dopo dodici stagioni, finalmente, i fan hanno potuto assistere alla fine di una delle serie tv più amate degli ultimi anni. I produttori, però, non hanno alcuna intenzione di abbandonare il franchise. Al contrario, ci sono tanti progetti in ballo. Uno tra questi èof The. Si tratta di un titolo antologico, composto da episodi autoconclusivi. Michael Satrazemis, nei panni di produttore, ha diretto tre puntate, mentre Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier e Ron Underwood si sono occupati dei restanti. Finalmente, il contenuto è disponibile anche in Italia. Abbonati subito aper non perdereof The. Disdici in qualsiasi ...