Twitter non ha più nessun dipendente nella sede di Bruxelles

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ladiera il risultato di un accordo tra l’azienda e le istituzioni europee che ora sarebbero preoccupate per il rispetto da parte del social network delle norme europee sui servizi digitali e in particolare delle norme relative alla disinformazione e all’incitamento all’odio. LEGGI ANCHE> Elon Musk e gli IT di: ingegneri licenziati prima del Thanksgiving perché «il loro codice non era sufficiente»non ha più un ufficio aI dipendenti diche lavoravano a, in tutto sei persone, hanno deciso di licenziarsi in seguito all’ e-mail in cui Elon Musk chiedeva ai dipendenti di accettare turni di lavoro molto impegnativi oppure di dimettersi. Molti dei dipendenti e dirigenti di ...