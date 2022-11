Spread Btp - Bund chiude a 181 punti | su minimi aprile

Borsa Italiana

Lotrae Bund chiude in calo a 181 punti sui minimi di fine aprile. Il rendimento del decennale italiano scende a 3,65% e si posiziona su livelli di agosto.Avanza di poco lo, che si porta a +182 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 3,67%. Tra le principali Borse europee buoni spunti su ... Spread Btp/Bund chiude a +182,14 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - Prosegue il calo dello spread BTp/Bund che in chiusura segna un nuovo minimo dallo scorso aprile in una giornata di forti acquisti su tutti i bond ...Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 181 punti sui minimi di fine aprile. Il rendimento del decennale italiano scende a 3,65% e si posiziona su livelli di agosto. (ANSA). (ANSA) ...