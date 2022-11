Scuola | ministro Valditara | “Via cellulari da classi durante lezioni”

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Via idallenelle ore di lezione”. Così ildell’Istruzione e del Merito Giuseppeintervistato da Monica Setta nel programma Il Confronto in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 il sabato alle 6.30. La proposta, ha spiegato il, va nella direzione di garantire a studenti e docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni., si legge sul sito di RaiNews 24, ha ribadito nel programma la sua ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno l’obbligo scolastico. “O colmano il gap” ha detto il“o perdono il reddito”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Miur

...coinvolti nel rinnovo del CCNL sono i 1.154.993 dipendenti appartenenti al settoree AFAM, ... anche attraverso una retribuzione che tenga conto del loro ruolo" ha dichiarato ilper la ......di costringere i protagonisti di episodi di bullismo aa ore di lavori socialmente utili. Stop cellulari in classe. "Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione". Lo ha detto il... Lettera del Ministro Valditara alle scuole per la Giornata della Sicurezza: “Mai più l'assurdo della morte a scuola” - Lettera del Ministro Valditara alle scuole per la Giornata della Sicurezza: “Mai più l'assurdo della morte a scuola” Il ministro Valditara si espone sul Reddito di cittadinanza: linea dura per chi non assolve all’obbligo scolastico.Anche durante le ore di lezione. Ed è proprio per questo motivo che il neo ministro dell’Istruzione Valditara pare avere le idee chiare: niente più cellulari a scuola. Lo ha detto proprio lui in ...