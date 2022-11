Reggina | l'Inter pensa a un futuro diverso per Fabbian

TuttoReggina.com

Consolato Cicciù - - > Periodo di grande attesa e curiosità, in casa. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, domenica si torna a giocare: al Granillo arriva ...amichevole contro l'tra ......30 Atalanta -2 - 3 15:00 Verona - Spezia 1 - 2 15:00 Monza - Salernitana 3 - 0 15:00 Roma - ...00 Belgio - Marocco 17:00 Croazia - Canada 20:00 Spagna - Germania CALCIO - SERIE B 12:30- ... Reggina-Inter, Pippo Inzaghi "ufficializza" l'amichevole: "Sotto Natale sfida contro Simone" Tra i grandi protagonisti del bel avvio di stagione della Reggina c'è sicuramente Giovanni Fabbian. Il 19enne centrocampista veneto di proprietà dell'Inter si sta rivelando la vera arma in più degli a ...La giovane mezzala di scuola Inter è stata accostata all’Atalanta nell’ambito dell’interessamento per Giorgio Scalvini, suo coetaneo, da parte dell’Inter Assieme hanno svolto il percorso delle naziona ...