Ragazzino timido apre esitante la bocca – il suono che ne esce fa prendere a tutti i fazzoletti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Alcuni momenti sono semplicemente troppo incredibili per viverli solo una volta. Se hai trovato un artista o un gruppo che ti emoziona, non vuoi solo ascoltare la musica dal vivo una volta, ma più volte nella vita. Questo succede anche quando puoi assistere all’incredibile momento in cui una stella nasce proprio davanti ai tuoi occhi. Kyran Bonello aveva solo 14 anni quando si è iscritto al “Got Talent” nel suo paese d’origine, Malta. E sembrerebbe che abbia un posto ovvio tra le stelle. Pochi secondi dopo aver intonato la prima nota, l’intera giuria è aaperta e le lacrime iniziano a scorrere lungo le loro guance. Non importa quanti anni hai, puoi essere commosso dalla tua canzone preferita proprio come quando l’hai ascoltata per la prima volta. L’artista o il gruppo ha toccato il tasto giusto con te per un motivo e non importa quanto tempo ...

Il conduttore ha parlato degli inizi e della prima volta che ha parlato ad un microfono: 'Ero un. Se c'era la recita di fine anno non alzavo certo la mano per partecipare, nemmeno ..." Ero un. Se c'era la recita di fine anno non alzavo certo la mano per partecipare , nemmeno per presentare, quindi dire che ce l'avevo nel dna sarebbe raccontare una frottola. ...Il conduttore ripercorre la propria carriera con Chiara Maffioletti de Il Corriere della Sera: dagli inizi in radio con Claudio ...Il presentatore: in radio ero felice, non volevo fare la tv. Mi sono capitate tante cose più grandi di me ma i miei amici e la mia famiglia mi hanno fatto restare quello che ero ...