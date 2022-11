Raddoppio Paullese | slitta a dicembre l’apertura della nuova rotatoria di Paullo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Le avverse condizioni meteo dei prossimi giorni non permetteranno l’esecuzione in sicurezza degli ultimi lavori, quindi il traffico non potrà passare da venerdì 25 novembre come inizialmente previsto

7giorni

Milanesi padroni del campo nello scontro in zona play out Per i pavesi è la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare giocate ...Nella giornata dove il Cinisello abbozza il primo tentativo di fuga in vetta (21 in graduatoria), tre punti dietro resiste il Tribiano che torna da Landriano con un 3-3 ottenuto dopo avere rischiato d ...