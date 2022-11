Pettegolezzo tra donne al Gf Vip7 Giaele | “Micol e Tavassi si sono baciati”

(Di giovedì 24 novembre 2022)su una possibile coppia al Grande Fratello Vip tra: “si” La reazione di Antonella Fiordelisi Dalla chiacchierata alsu baci a stampo e love story nella casa del Grande Fratello Vip 7. Oggetto del discorsoe Edoardo. Ne hanno parlato Wilma, Patrizia,e Antonella. “E da quello che io ho visto sta iniziando a lasciarsi andare con Edoardo, cosa che prima non faceva. Anche stasera si… Lei non è una tipa che bacia” ha raccontatoDe Donà davanti alle altre vippone stupite, soprattutto Antonella Fiordelisi che sostine invece che la vippona sia più interessata a ...

... ecc.) i quali, più o meno, facevano da cernierai diversi ceti del paese, specialmentei ...sono come redazioni dove si fanno i "giornali" di comunità (spesso al limite del "") sia ...Giaele e lo scoop su Micol e Tavassi Quella che sembrava essere una serena chiacchierataamiche, si è trasformata in un momento diinaspettato. Tutto è partito dalle dichiarazioni ...I quarant’anni dalla morte di Achille Lauro e due spettacoli recenti nei teatri cittadini sono una coincidenza che potrebbe sollecitare qualche considerazione su Napoli. Sulle forme della ...Michelle Hunziker è in Germania per lavoro ma i pettegolezzi sull’amicizia finita tra lei e Serena Autieri sono arrivati anche lì. La conduttrice non ha perso tempo e dopo avere concluso le prove gene ...