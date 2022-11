GF Vip | Antonino Spinalbese chiude con Oriana Marzoli | “Mi pento di tutto”

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nelle ultime oreha praticamente scaricato, la quale è sembrata disperata e si è sfogata con Sarah Altobello. Il motivo della loro separazione è incredibile: la venezuelana ha detto una frase che ha fatto rimanere di stucco l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, il quale ha deciso di scaricarla, rivelando ad Antonella Fiordelisi di essersi pentito di aver avuto questo flirt con la donna, mentre a Luca Salatino ha detto in maniera più cruda che se fossero stati fuori l'avrebbe già mandata a fanc***. Infatti, in un momento di sconforto dell'uomo, il quale sentiva la mancanza della figlia Luna Marí, avuta proprio con Belen, lasi è lasciata scappare una gaffe minimizzando il dolore dell'uomo: "Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti ...