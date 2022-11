Niente Reddito di cittadinanza a chi non studia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nell’ambito della modifica deldiper il 2023 e quindi della riforma nel 2024 annunciate nella Manovra approvata dal Governo, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto eseguire una ricerca a proposito dei giovani nella fascia compresa tra i 18 e i 29 anni percettori di. Il ministro Valditara propone il completamento obbligatorio della scuola per i percettori deldisenza titoli d’istruzione La ricerca ha dato un esito che il ministro definisce “sorprendente e inquietante”, rispetto a cui annuncia di avere elaborato “una proposta che mostra come la parola merito nella visione mia e del governo non sia un orpello retorico, ma costituisca un preciso indirizzo politico”. La proposta parte da un dato preciso. “In Italia ci sono ...

...una flat tax solo per le partite Iva fino a 85mila euro' con i dipendenti che hanno quel...sulla sanita' Sull'istruzione Sulla ricerca Sui giovani e le donne Sulla poverta' Non c'e''..."Anche la percezione delda parte di un giovane che ha titoli di studi superiori non ha impedimenti personali, o famigliari, ma non cerca un lavoro, né investe in formazione su se stesso, non ...Il ministro Valditara propone il completamento obbligatorio della scuola per i percettori del Reddito di cittadinanza senza titoli d'istruzione.Niente Reddito di cittadinanza a chi non assolve l'obbligo scolastico. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha spiegato la linea del governo intervenendo ...