Mondiali Qatar 2022 | i convocati della Spagna | tutti i giocatori

AL KHOR () - Il quarto giorno del Mondiale di calcio insi apre con la sfida iniziale del gruppo F, che mette di fronte Marocco e Croazia nell'Al Bayt Stadium, impianto che ha già ospitato il match inaugurale della kermesse iridata, domenica scorsa. ...... ha parlato del Mondiale inal Corriere della Sera Karl Heinz Rumenigge, ex bandiera della Germania, ha parlato del Mondiale inal Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni: "La ...Doha, 23 nov. – (Adnkronos) – E' durato solo 13 minuti il Mondiale di Lucas Hernandez, che contro l'Australia si è procurato un grave infortunio ed è stato sostituito dal fratello Theo Hernandez. La ...La Spagna sarà una delle protagoniste ai Mondiali 2022 in corso di svolgimento in Qatar: vediamo come si presentano le Furie Rosse allenate da Luis Enrique.