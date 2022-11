Mondiali Qatar 2022 | Germania-Giappone 1-2

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilrimonta e batte laper 2-1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo E deidi. Tedeschi in vantaggio al 33? con Gundogan, a segno su calcio di rigore. Nella ripresa, la selezione asiatica ribalta il risultato tra il 75? e l’83’. Dona piomba sulla respinta di Neuer e ribadisce in rete il pallone dell’1-1. Otto minuti più tardi, Asano aggancia alla perfezione un lungo lancio, entra in area e fulmina Neuer sul primo palo: 1-2. Funweek.

Continuano le sorprese aidi2022 . Dopo l' Argentina , è la Germania a steccare la partita d'esordio. Vince il Giappone , che ribalta con Doan e Asano l'iniziale vantaggio tedesco firmato da Gundogan. Partita ...DOHA () - Una foto che vale più di mille parole. Dopo la decisione della Fifa di non autorizzare la ...arcobaleno e la scritta "One Love" che alcuni capitani avrebbero voluto indossare ai, ...Ormai non è più una novità, ma è giusto continuare a sottolinearlo: i tifosi giapponesi hanno un grandissimo rispetto dell’ambiente. Dopo diverse dimostrazioni nel calcio e in molti altri… Leggi ...Come mai Presto detto: tra il mese di novembre e le prime settimane di dicembre la Rai darà spazio ai Mondiali 2022 che si terranno in Qatar. Il calendario delle partite della Coppa del Mondo in ...