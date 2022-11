Uomini e Donne | anticipazioni 22 novembre 2022 | Riccardo fa una confessione

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 22 novembre 2022) Nella puntatadi oggi, martedì 22, ci sarà ancora spazio perGuarnieri e il «quadrilatero amoroso» di cui è protagonista. Il cavaliere nella precedente messa in onda ha deciso di lasciare lo studio per fare ritorno anticipatamente a casa. Maria De Filippi, però, resasi conto dell'accaduto, ha provveduto a bloccarlo e a chiedergli delle spiegazioni. Il protagonista è così rientrato in studio. La puntata poi si è conclusa, pertanto, quest'oggi sarà approfondito il discorso. Guarnieri dirà di essere rimasto molto male per il comportamento di Ida Platano. La donna, a suo avviso, avrebbe dovuto difenderlo durante lo scontro con Alessandro Vicinanza. Ida, però, non farà che acuire il suo malessere dandogli dell'egoista. Novità anche per quanto riguarda Lavinia Mauro. La ...