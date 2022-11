Tv e cinema in lutto | l’attrice morta a 47 anni A un anno dal doloroso annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Televisione inper la scomparsa di Nicki Aycox, attrice protagonista di “Supernatural”, in cui vestiva i pdi Meg Masters e del film poliziesco “Dark Blue”. Aveva 47e da unlottava contro un’aggressiva forma di leucemia. Nicki Aycox èil 16 novembre. A darne la notizia è stata la cognata su Facebook: La mia bella, intelligente, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab — ha scritto Susan Raab Ceklosky, la moglie del fratello di Aycox, Matt. —, ècon mio fratello, Matt Raab, al suo fiancoNicki e Matt havuto una vita meravigliosa insieme in California. Era decisamente una combattente e tutti quelli che la conoscevano l’amavano”. Leggi anche: “Papà non c’è più…”. Gravein famiglia ...