Scala | Meyer | Boris Godunov non fa propaganda a Putin | anzi

(Di martedì 22 novembre 2022) Ripeto, non voglio nascondermi quando leggo Dostoevskij o Puskin e non c'e' nulla in questa Prima che e' contro l'Ucraina. Leggete il Libretto di quest'opera, non fa apologia del potere, semmai il ...

'Quest'anno abbiamo fatto piu' di 44 min di sponsoriazzioni, il record storico del teatro'. Lo ha annunciato il sovrintendente della, Dominique, nel corso della conferenza stampa di presentazione della Prima del 7 dicembre prossimo. Un annuncio che segue quello del Comune di Milano che, nei giorni scorsi, aveva ...Lo ha detto il sovrintendente della, Dominique, nel corso della conferenza stampa di presentazione di 'Boris Godunov', l'opera di Modest Musorgskij che il prossimo 7 dicembre aprira' la ...Tutti vogliamo la pace e l'armonia. Gergiev non ha potuto o voluto rispondere e lo abbiamo sostituito". Secondo Meyer, la Scala è stata in prima linea in sostegno e in solidarietà all'Ucraina. "Con ...Opera Russa prima della Scala, scoppia la polemica per la scelta di mettere in scena Boris Gudonov ma il sovrintendente si difende.