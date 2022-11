Saman Abbas | la Corte d’Assise | altamente probabile che quei resti appartengano a lei

(Di martedì 22 novembre 2022) Saranno la celebre specialista anatomopatologa Cristina Cattaneo, che già in passato si è occupata di vari casi di cronaca, e l’archeologo forense Dominic Salsarola entrambi nominati periti dalladi assise di Reggio Emilia per le analisi medico legali a esaminare iritrovati a Novellara e che si ritiene possano essere di, scomparsa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Laritiene “” cheumanialla giovane pachistana ammazzata dal padre e dallo zio perché non voleva uniformarsi ai costumi della famiglia e voleva vivere come un’occidentale: “Il luogo del rinvenimento e l’accurato sotterramento portano a ritenere – scrive la presidente ...

