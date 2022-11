Riciclo bottiglie di plastica – Speciale Natale 2022 | 25 idee incredibili!

(Di martedì 22 novembre 2022) Affrontiamo ildelledi, quasi tutti tendiamo ad averne in casa anche i più ligi. Se son colorate anche meglio, si possono meglio sfruttare per farne decorazioni natalizie 1. Piccole sfere da appendere Se volete creare dei piccoli addobbi natalizi con poco sforzo vi servono solodi, perline o nastrini, spillatrice, filo e fobici. Fonte immagine 2. Omino di neve Davvero simpatici questi omini di neve, non vi resta che scegliere la forma della bottiglia che volete trasformare in un pupazzo di neve e riempirla di ovatta, disegnare un’allegra faccina e il gioco è fatto. Fonte immagine 3.dio palline? Semplici e deliziose unadatto a tutti grandi e piccini Fonte immagine 4. ...

greenMe.it

... i tappi di sughero diventano angioletti, i tappi dellepossono essere uniti creando ... Basta solamente un po' di creatività e qualsiasi materiale dipuò diventare una splendida ...Ma, passando a scarti domestici ancora più abbondanti, possiamo pensare alle vecchied'... Indice dei contenutiintelligente Incredibile quanto possano essere utili gli oggetti che ... Inventano una macchina per riciclare le bottiglie di plastica in filamento per stampanti 3D (e rilasciano il brevetto in open source) Il progetto, vincitore del "James Dyson Award" per la sostenibilità, permette di trasformare le bottiglie di plastica in una risorsa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...