Renzi | ‘Il bonus solo a chi si sposa in chiesa se la batte con i banchi a rotelle’!

Leggi su freeskipper

(Di martedì 22 novembre 2022) di Matteo. Settimana molto importante per la politica. Verrà presentata la legge di bilancio e vedremo come i populisti riusciranno a concretizzare le tante promesse della loro campagna elettorale. Per me entreranno in un giro di contraddizioni insostenibile. E come dico spesso, nel 2024 noi saremo – con Renew Europe – il primo partito italiano. Ma questa è una settimana importante anche per me, a