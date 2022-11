(Di martedì 22 novembre 2022) Siamo sempre più portati a pensare che ilporti a problemi di cuore., però, svelano anche di un ruolo nel settore dell’oncologia. Vediamo insieme tutti i dettagli. Le patologie che preoccupano decisamente sono varie. Ilpuò essere un serio nemico non solo per il cuore ma anche in altre situazioni., infatti, hanno rivelato un determinatoche porta poi alla formazione di tumori. Informazioni sorprendenti dato che il pensiero generale è quello che questa molecola incida solo sul cuore. Fonte foto: CanvaQuando si parla disi parla di una molecola che ha una valenza enorme nell’economia dell’organismo. Nella storia della scienza,scienziati ...

Affaritaliani.it

L'iniziativa prosegue quindi il suocon la solidarietà e anche in questa occasione ha ... Sarà tuttaviaiscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2023 direttamente alla 'Conca'. Per ...È una connessione speciale quella che attraversa la storia e iltra Steve Hackett , "Foxtrot" dei Genesis e l'Italia. "Quel disco in qualche modo stava ... per cui è ancheriprodurre in ... Pesticidi nel pane, c'è pure il glifosato. Possibile legame col cancro Siamo spinti a pensare che il colesterolo si leghi solo a problemi di cuore. Alcuni studi hanno evidenziato anche il legame con il cancro.22 nov 2022 - Il chitarrista celebra in tour il quarto disco del gruppo: "Posso rendergli giustizia" dice a Rockol ...