Leggi su tvzoom

(Di martedì 22 novembre 2022)licenziae riassumeWall Street Journal, di Robbie Whelan, Joe Flint e Lauren Thomas, pag. 1 Il consiglio di amministrazione di WaltCo. domenica sera ha sostituito l’amministratore delegato Bobcon Robert, ex presidente e amministratore delegato della società che ha lasciato l’aziendafine dello scorso anno. “Il Consiglio di amministrazione è giuntoconclusione che, mentre lasta affrontando un periodo sempre più complesso di trasformazione dell’industria, Bobsi trova in una posizione unica per guidare l’azienda in questo periodo cruciale”, ha dichiarato Susan Arnold, presidente del Consiglio di amministrazione della, in un ...