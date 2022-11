Momento buio per Can Yaman | c’entra Francesca Chillemi? Cosa è emerso

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 novembre 2022) In queste ore sono trapelate delle notizie alquanto incresciose che riguardano la star turca Can. L’attore, infatti, sembrerebbe essere alle prese con unpiuttosto complicato. Stando a quantodall’ultimo numero del magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, pare proprio che la star non sia molto serena in questo periodo. Periodo non facile per Can: le segnalazioni sull’attore Sull’ultimo numero del magazine di Signoretti è presente un articolo dedicato a Can. La star turca è finita al centro dei gossip da quando è terminata la fiction di Canale 5 di cui è stato protagonista insieme a, Viola come il mare. Subito dopo la chiusura di questa prima non fortunatissima stagione, i due attori hanno smesso di seguirsi ...