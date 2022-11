La vaccata di Draghi su Di Maio Ma ora l’Ue borbotta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 22 novembre 2022) Didal balcone. Dil’aeroplano. Diil mondo a caso. Diun palmo di naso. Ogni volta che lo vedi, ti viene in mente Oliver Hardy: “Insomma, c’è qualcosa che sai fooore?”. Domanda inutile, peccato non se la siano posta Mattarella, Conte e, che, in articulo mortis, lo ha imposto come mediatore per il Golfo Persico: Gigino subito ha esultato, uhè, guagliò, si va a piscar o piss, credeva il pesce persico, si è messo furiosamente a cercare sul mappamondo il golfo di Mergellina. Fortuna che qualche punto interrogativo, su questo eroe dei nostri tempi, comincia ad arrotarlo nientemeno che una accolita screditata quale è l’Unione Europea: a Bruxelles, scrive Le Monde, nutrono perplessità, vai di eufemismo, considerate le sue competenze, soprattutto la conoscenza “da debuttante” ...