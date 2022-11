Gf Vip | è tornato in casa per la seconda volta | il disgustoso ospite è proprio lui

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 22 novembre 2022) All’interno delladel Gf Vip èancora lui, per l’ennesima. Ultimi aggiornamenti dal Gf Vip poiché anche un altro concorrente Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid. Un virus che continua a circolare e fa paura, soprattutto tra i coinquilini, nell’ultimo periodo. Al momento, l’ulteriore comunicato ufficiale conferma quanto stabilito precedentemente per gli altri partecipanti: “è in buone condizioni e ha lasciato momentaneamente laper essere isolato“. Gf Vip-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Nel frattempo, c’è qualcuno che si sta preparando al ritorno di alcuni dei gieffini dalla quarantena e in particolar modo Nikita, in trepidazione per Luca Onestini poiché è incerta in merito all’impatto che potrebbe avere nel rivederlo, ricordando quanto sia attratta dall’ex di Soleil Sorge: “se è tilt, ...