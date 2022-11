Europei maschili curling 2022 | risultati e classifica

(Di martedì 22 novembre 2022) Tutti ie ladeglidi, in programma ad Oestersund (Svezia) da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni. Fra queste anche l’Italia di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini. Di seguito, ladel girone e tutti iaggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE? PROGRAMMAFEMMINILI: DATE, ORARI E TV Ladel girone (partite vinte, partite perse) 1. Italia 7V-0P2. Scozia 7V-0P 3. Svizzera 6V-1P4. Svezia 4V-3P 5. Turchia ...

Italia - Svizzera di curling , sfida valida per la sesta giornata del girone degli2022 , vede ancora una vittoria per gli Azzurri. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini proseguono quindi a punteggio pieno, dopo aver ...Il board FIBA svoltosi lunedì 21 novembre a Parigi ha stabilito le date e quasi tutte le sedi dei CampionatiGiovanilie femminili per l'anno 2023. Ecco la lista Europeo Under 20 maschile 8/16 luglio, Heraklion (Grecia) Europeo Under 18 maschile 22/30 luglio, Nis (Serbia) Europeo Under 16 ...Europei di curling: nuovo show azzurro sul ghiaccio di Oestersund, nazionale maschile ancora imbattuta e giovedì, nel match finale contro la Scozia, ci si ..."Il board FIBA svoltosi lunedì 21 novembre a Parigi ha stabilito le date e quasi tutte le sedi dei Campionati Europei Giovanili maschili e femminili per l’anno 20 ...