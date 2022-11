Erdogan | possibile offensiva in Sira e Iraq

... che l'ex ct vincitore del Mondiale Lippi è andato poi in Cina a vincere tutto il, ... Per non dire dell'eletta schiera degli emigrati calcistici nella Turchia di, da una star come ...'Quando arriverà il momento, faremo ciò che è necessario', ripeteva il presidente turco Recep Tayyipdal 2020, come un mantra. Si riferiva a unaquarta operazione anticurda in Siria ...Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avvertito di una possibile offensiva turca in Siria e in Iraq in risposta all'attentato di Istanbul.Sono sempre di più, e sempre più frequenti e insistenti, quei segnali di distensione sul fronte guerra Russia-Ucraina. Non si sa bene se dalle controparti possa trattarsi di propaganda e/o strategia, ...