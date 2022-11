Atalanta | un giovane della Cremonese nel mirino

Calcio Atalanta

La nuova idea per il mercato dell' Inter si chiama Giorgio Scalvini . Il club nerazzurro è infatti interessato molto aldifensore dell'classe 2003. Come riporta Il Corriere dello Sport , Scalvini potrebbe rappresentare un'operazione simile a quella che nell'estate 2019 ha portato da Bergamo alla ...L'exsta giocando poco ed è attratto da un ritorno in Bundesliga. Da escludere un suo ... L'eclettico difensore classe 2003 si è guadagnato malgrado laetà un posto da titolare nello ... Mercato, un giovane portiere nel mirino Il difensore dell'Atalanta costa 30 milioni e i nerazzurri vorrebbero fare un'operazione stile Bastoni. Piace anche alla Juventus.L'Inter vuole anticipare la concorrenza nella sessione invernale del mercato. Colpo 'alla Bastoni' per mettere la freccia su Juventus e City ...