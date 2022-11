Pomezia | rientra a casa e scopre due ladri con le mani nel sacco

(Di lunedì 21 novembre 2022)– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato una nomade 18enne, già con precedenti, in flagranza di reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà per concorso nello stesso reato, un minore, entrambi provenienti dal campo nomadi di via di Salone. I due, dopo aver divelto con alcuni cacciaviti la finestra del pian terreno di una villetta, si sono intrufolati all’interno della: dopo aver frugato nelle varie stanze, hanno rubato alcuni oggetti di valore ed 85 euro in contanti. Ad accorgersi di tutto è stata la figlia della proprietaria che, tornando a, li ha sorpresi e quindi ha lanciato subito l’allarme, facendo così scappare i due dalla finestra di un’altra stanza. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di, dopo aver ricevuto la ...

