Corriere dello Sport

Intervistato da TRT Spor Turchia, l'ex attaccante della Fiorentinafa le carte al "suo" Portogallo impegnato nel Mondiale appena cominciato: " Partiamo favoriti nel girone, vero e siamo anche una delle selezioni candidate alla vittoria del titolo. Ma penso ...L'evento, che si terrà dal 18 al 20 novembre a Oporto, vedrà la partecipazione di numerosi importanti relatori, tra cui Tiago Pinto,, Gianluca Santaniello, Gianluca Pizzamiglio, Jacco Swart e Tom Burrows PORTO, Portogallo, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ - - La Liga Portugal, l'ente responsabile dell'organizzazione dei ... Nuno Gomes: "Portogallo da titolo mondiale, Ronaldo è l'arma in più" Intervistato da TRT Spor Turchia, l'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes fa le carte al "suo" Portogallo impegnato nel Mondiale appena cominciato: "Partiamo favoriti nel girone, vero e siamo ...Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 3 parlando dell'avversario dei Viola in Conference League, ovvero il Braga: "Mi è piaciuto molto vivere a Firenze e ...