Manovra | Giorgetti | è politicamente chiusa | manca qualche cifra

E così ladiventa manovrina, con malcontenti, mal di pancia e liti continue. Giancarlo, ministro dell'Economia più draghiano che leghista, è stato chiarissimo: ogni provvedimento, ...A chi gli chiede che tipo disarà, il ministrorisponde che lanon sarà affatto timida e che non ha comportato alcun sussidio all'interno della maggioranza di governo. ...Roma, 21 nov. (askanews) - Come cambierà il reddito di cittadinanza 'lo decide il Consiglio dei Ministri, aspettate il CDM è tra un'ora'. Lo ha ...Ma l’anno prossimo”.”Tutti dicono che ci sarà un rallentamento – ha sottolineato- fare previsioni è complicato, ma il rallentamento non consentirà di avere quelle risorse avute dall’altro governo. Po ...