GFVIP | SIGNORINI TRA AMORI PASSIONALI | TRAVAGLIATI E RINCORSI TAYLOR MEGA OSPITE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 21 novembre 2022) Stasera, lunedì 21 novembre, in prima serata su Canale 5 diciottesimo appuntamento con, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso. Le coppie della Casa di “Grande Fratello Vip” – sia quelle ormai consolidate, sia quelle che stanno nascendo ora – vivonoma anche. All’interno del loft di Cinecittà i sentimenti si percepiscono a 360 gradi…lo sanno bene, per esempio, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ma anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. E c’è anche chi l’amore lo rincorre… E, a proposito di coppie e di equilibri amorosi, dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato,saràdi “Gf Vip” per incontrare Giaele De Donà (e per la ...